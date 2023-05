I risultati dell’Udine Footgolf.

La squadra di Udine Footgolf, sponsorizzata da Escort Advisor, il 23 aprile ad Asolo ha affrontato la seconda tappa del Campionato Regionale Friuli-Venezia Giulia/Veneto.



Il Footgolf è uno sport moderno che vede mixati calcio e golf. L’obiettivo è quello di andare in buca calciando la palla, seguendo alcune regole del golf. Al posto delle mazze e delle palline i partecipanti usano sul green scarpe adeguate e palloni da calcio, le buche hanno un diametro maggiorato e sono adattate alla tipologia di gioco.



Il par, ossia il numero di colpi predeterminato necessario a terminare il percorso è lo stesso del golf (72 colpi per un giro di 18 buche). Esistono, come nel golf, buche da terminare generalmente in 3, 4 oppure 5 colpi. La giovanissima Alessia Agnola, udinese, classe 1996, nuovo membro del team, è riuscita a concludere il percorso di Asolo con +18 rispetto al par di 72 tiri, salendo sul podio al primo posto per la categoria femminile. Il risultato migliore della squadra è stato ottenuto da Stefano Frantz, che ha chiuso il tracciato con +6 rispetto al par di 72.

Denis Dorigo ha chiuso la giornata con un +7 rispetto al par di 72, a causa dell’errore in buca 6, la più ostica del percorso perché vicina al laghetto. Daniele Degano ha terminato con un +8 e Fabio Fabro non ha giocato per assistere Alessia nella sua prima volta ad Asolo.

“Era la prima volta che giocavo ad Asolo, sono molto soddisfatta del posizionamento – commenta Alessia Agnola – sicuramente si può sempre migliorare, per cui la prossima volta punterò a fare un punteggio migliore. Sicuramente il sostegno di uno sponsor come Escort Advisor ci dà una marcia in più per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”. L’obiettivo della giocatrice è infatti quello di crescere professionalmente, ottenendo risultati sempre più ambiziosi nella classifica generale.