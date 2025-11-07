San Martino in Osteria porta l’autunno in tavola: i locali aderenti, i menù e le novità

Torna l’iniziativa San Martino in Osteria.
Torna dall’11 al 15 novembre San Martino in Osteria 2025 …zucca, castagne e vino in allegria, l’appuntamento autunnale che celebra cucina tradizionale e convivialità. L’iniziativa è promossa da Confesercenti Udine e dal Comitato friulano difesa osterie, e giunge quest’anno alla sua sesta edizione. La presentazione ufficiale si è tenuta all’osteria “Da Lucia” a Udine, alla presenza del presidente di Cat Confesercenti Udine Roberto Simonetti, del presidente del Comitato Enzo Mancini e del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.
Diciassette osterie coinvolte e un nuovo patrocinio
Saranno 17 le osterie della provincia di Udine a partecipare alla manifestazione. Ai tradizionali patrocini dei Comuni di Udine e San Daniele si aggiunge quest’anno anche quello del Comune di Enemonzo, a testimonianza di una rete che continua ad allargarsi e di un progetto sempre più territoriale.
La novità: una lotteria “di gusto”
Il vero elemento nuovo di questa edizione è la lotteria dedicata agli avventori: chi ordinerà un piatto della tradizione durante i giorni dell’evento parteciperà automaticamente a un’estrazione gratuita, prevista per il 12 dicembre.
A ciascuna osteria sarà consegnato un cesto natalizio contenente il panettone artigianale De Marchi (al cacao e fichi) e la birra del birrificio Casamatta, entrambi di Enemonzo. Ogni cliente che aderisce riceverà un numero e dovrà lasciare il proprio contatto su un apposito cartellone: sarà poi l’oste a telefonare direttamente al vincitore al momento dell’estrazione.
Le dichiarazioni
“Siamo lieti di vedere allargata la nostra compagine e di mettere a sistema produttori ed esercenti” ha dichiarato Roberto Simonetti. “I nostri osti fanno sul serio con la loro offerta di San Martino: è un’ottima occasione per promuovere la tradizione e la loro cucina”.
Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha sottolineato “l’importanza di creare valore al territorio attraverso queste iniziative, capaci di sostenere sia la cultura gastronomica che la socialità”. Enzo Mancini ha ricordato la storia del Comitato friulano difesa osterie, che proprio quest’anno celebra i 40 anni di attività: “Gode di ottima salute, grazie anche alla sinergia con Confesercenti”.
Le osterie aderenti e i menù.
- Osteria Da Lucia, Udine
Salsiccia e polenta. Vino Alturis
- Osteria Friûlmarangon, Orgnano di Basiliano
Zuppa di funghi e castagne con pane croccante e guanciale. Merlot La Sclusa
- Osteria Da Artico, Udine
Gnocchi di patate alla cremosa di zucca e ricotta affumicata. Friulano Ermacora
- Ristorante Al Lepre, Udine
Toc in braide in cestino di frico friabile con funghi porcini e fonduta al Montasio. Merlot Villa Chiopris
- Osteria Al Vecchio Stallo, Udine
Gnocco di zucca fatto in casa, demi-glacé, crumble di castagna, fonduta di Formadi Frant. Chardonnay Volpe Pasini
- Osteria Al Bottone, Udine
Orzo e fagioli. Calice di Merlot Luisa
- Osteria Grappolo d’Oro, Udine
Musetto con polenta. Schioppettino Spolert Winery
- Osteria Da Afro, Spilimbergo
Oca in umido con purè di sedano rapa. Refosco Ronco Margherita
- Osteria Alle Volte, Udine
Cjarsons in salsa di speck e ricotta affumicata. Sauvignon 2023 La Rajade
- Quinto Recinto, Udine
Piatto di bolliti alla triestina con porcina, lingua, musetto, pancia e salsiccia di cranio con salse e kren. Vino bianco o rosso Alturis
- Osteria Del Borgo, San Daniele del Friuli
Lasagnetta alla crema di zucca e Pitina. Refosco dal Peduncolo Rosso 2023 Dario Guerra
- Osteria Al Collalto, Collalto di Tarcento
Musetto in crosta di pane (crostino). Vino a scelta
- Osteria Al Tiro a Segno, San Daniele del Friuli
Tagliolini al coniglio. Calice di Sauvignon Vigneti Pittaro
- Osteria Da Mare, Udine
Musetto con tartare di gamberi e spuma di cren. Ribolla Gialla spumantizzata Extra Dry
- Osteria Da Zorzi, Passons
Salame al latte con polenta. Calice di Cabernet Zamò
- Osteria Friuli, Manzano
Toc in braide con polenta Socchievina, crema di formaggio, funghi con porcini, ricotta affumicata e la morchia. Pinot Bianco DOC Friuli Isonzo 2022 Vosca
- Osteria La Torate, Udine
Ragù d’anatra con polenta. Calice di vino.