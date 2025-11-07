San Martino in Osteria porta l’autunno in tavola: i locali aderenti, i menù e le novità

Torna l’iniziativa San Martino in Osteria.

Torna dall’11 al 15 novembre San Martino in Osteria 2025 …zucca, castagne e vino in allegria, l’appuntamento autunnale che celebra cucina tradizionale e convivialità. L’iniziativa è promossa da Confesercenti Udine e dal Comitato friulano difesa osterie, e giunge quest’anno alla sua sesta edizione. La presentazione ufficiale si è tenuta all’osteria “Da Lucia” a Udine, alla presenza del presidente di Cat Confesercenti Udine Roberto Simonetti, del presidente del Comitato Enzo Mancini e del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.

Diciassette osterie coinvolte e un nuovo patrocinio

Saranno 17 le osterie della provincia di Udine a partecipare alla manifestazione. Ai tradizionali patrocini dei Comuni di Udine e San Daniele si aggiunge quest’anno anche quello del Comune di Enemonzo, a testimonianza di una rete che continua ad allargarsi e di un progetto sempre più territoriale.

La novità: una lotteria “di gusto”

Il vero elemento nuovo di questa edizione è la lotteria dedicata agli avventori: chi ordinerà un piatto della tradizione durante i giorni dell’evento parteciperà automaticamente a un’estrazione gratuita, prevista per il 12 dicembre.

A ciascuna osteria sarà consegnato un cesto natalizio contenente il panettone artigianale De Marchi (al cacao e fichi) e la birra del birrificio Casamatta, entrambi di Enemonzo. Ogni cliente che aderisce riceverà un numero e dovrà lasciare il proprio contatto su un apposito cartellone: sarà poi l’oste a telefonare direttamente al vincitore al momento dell’estrazione.

Le dichiarazioni

“Siamo lieti di vedere allargata la nostra compagine e di mettere a sistema produttori ed esercenti” ha dichiarato Roberto Simonetti. “I nostri osti fanno sul serio con la loro offerta di San Martino: è un’ottima occasione per promuovere la tradizione e la loro cucina”.

Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha sottolineato “l’importanza di creare valore al territorio attraverso queste iniziative, capaci di sostenere sia la cultura gastronomica che la socialità”. Enzo Mancini ha ricordato la storia del Comitato friulano difesa osterie, che proprio quest’anno celebra i 40 anni di attività: “Gode di ottima salute, grazie anche alla sinergia con Confesercenti”.

Le osterie aderenti e i menù.