La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Quarta partita di fase ad orologio per l’Apu Udine e quarta vittoria: finisce 86 a 68 contro la Juvi Cremona un match a tratti dominato dai padroni di casa. La partita dura sostanzialmente un quarto e mezzo con i lombardi bravi ad imporre il proprio ritmo davanti ad un Apu un po’ scentrata al tiro. La tripla di Shahid a metà secondo quarto consegna il più cinque agli ospiti sul 23 a 28. La reazione dei ragazzi di coach Vertemati è veemente: 16-0 a zero il parziale che spacca in due la partita. La tripla di Caroti praticamente allo scadere del secondo quarto consegna il più dodici all’intervallo lungo (42-30). Cremona non riesce più a riavvicinarsi rimanendo sempre abbondantemente ad una decina di punti di svantaggio. Nell’ultimo il duo Gaspardo e De Laurentis trovano i canestri che chiudono definitivamente l’incontro. Top scorer per Udine proprio Quirino De Laurentis a quota 14, 13 di Raphael Gaspardo, 12 per Jason Clark e 11 di Mirza Alibegovic, autore però di un paio di siluri dalla distanza nel parziale di 16-0 del secondo quarto.

Molto soddisfatto coach Adriano Vertemati: “Siamo molto contenti, abbiamo fatto una gran partita. Cremona ha una squadra profonda che gioca con grande energia e noi alla terza partita in 8 giorni potevamo soffrire. Siamo stati bravi nel secondo quarto, ma anche nel terzo perchè abbiamo vinto un quarto dove loro hanno fatto alcuni grandi canestri da tre. Sono solo un po’ preoccupato per la leggera scavigliata subita da Ikangi. La Fortitudo ha perso e siamo secondi? Non mi interessa perchè il nostro obiettivo è il primo posto, vogliamo vincerle tutte e sperare che Forlì ne perda qualcuna.”

Molto contento il presidente Alessandro Pedone, anche per la conquista della Coppa della squadra femminile:“Che serata per Udine e i valori bianconeri! Prima di tutto faccio i miei più sinceri complimenti alle Women APU che questa sera a Roseto hanno conquistato la Coppa Italia di A2: ragazze, siete state pazzesche! Siete l’orgoglio di Udine e del Friuli, questa sera avete scritto una pagina di storia dello sport del Friuli. I ragazzi al Carnera hanno fatto divertire tutto il pubblico in una gara partita in salita ma subito rimessa nei binari giusti. Con la sconfitta della Fortitudo abbiamo agganciato il secondo posto, con un ruolino di 4 vittorie su 4 nella Fase a orologio. Aspettiamo tutti i tifosi giovedì sera al Carnera per la sfida contro Luiss Roma. Forza Women APU, forza APU, forza Friuli bianconero!”.

L’Apu Udine, ora al secondo posto del girone rosso insieme alla Fortitudo Bologna sconfitta a Rieti, tornerà in campo giovedì in casa contro la Luiss Roma.