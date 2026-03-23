Rugby Udine: vittoria e spettacolo nella partita contro il Mirano

La Rugby Udine conquista una vittoria importante davanti al pubblico di casa, superando il Mirano con il punteggio di 36-27 al termine di una gara intensa e combattuta.

Match equilibrato nelle fasi statiche, con una mischia ben bilanciata, mentre i bianconeri hanno fatto la differenza grazie a trequarti incisivi e a una buona efficacia offensiva. Positiva anche la prova difensiva complessiva, capace di reggere nei momenti di pressione e di compensare alcune difficoltà legate alla disciplina.

Nel secondo tempo, infatti, Udine ha dovuto affrontare una fase complicata a causa di tre cartellini gialli, che hanno concesso maggiore spazio agli avversari senza però compromettere il risultato finale. Premio Man Of The Match offerto da Buiese Distillerie a Joaquin Diaz.