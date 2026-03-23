Rugby Udine: vittoria e spettacolo nella partita contro il Mirano

23 Marzo 2026

di Redazione

La Rugby Udine conquista una vittoria importante davanti al pubblico di casa, superando il Mirano con il punteggio di 36-27 al termine di una gara intensa e combattuta.

Match equilibrato nelle fasi statiche, con una mischia ben bilanciata, mentre i bianconeri hanno fatto la differenza grazie a trequarti incisivi e a una buona efficacia offensiva. Positiva anche la prova difensiva complessiva, capace di reggere nei momenti di pressione e di compensare alcune difficoltà legate alla disciplina.

Nel secondo tempo, infatti, Udine ha dovuto affrontare una fase complicata a causa di tre cartellini gialli, che hanno concesso maggiore spazio agli avversari senza però compromettere il risultato finale. Premio Man Of The Match offerto da Buiese Distillerie a Joaquin Diaz.

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