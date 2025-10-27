Individuato il pirata della strada che ha investito un uomo stamattina a Codroipo.

Sarebbe stato individuato nel Padovano il pirata della strada che questa mattina ha investito e ucciso un ciclista sul ponte della Delizia, a Codroipo. Secondo le prime informazioni, le forze dell’ordine sono risalite al furgone coinvolto grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza installata nei pressi del ponte.

La vittima è un cittadino indiano di 46 anni, residente a San Vito al Tagliamento. L’uomo, un bracciante agricolo, si stava recando al lavoro in bicicletta quando è stato travolto dal mezzo. La bicicletta è stata rinvenuta dai carabinieri in un fossato a centinaia di metri di distanza dal punto dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, proseguono per accertare con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità del conducente.