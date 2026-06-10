Bloccati con l’auto nel Tagliamento, salvati due turisti e i loro cani

Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026, lungo il fiume Tagliamento, nel territorio comunale di Osoppo, dove due turisti stranieri sono rimasti bloccati in mezzo all’acqua con la propria autovettura.



L’allarme è scattato attorno alle 9.45, quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, una richiesta di intervento per un uomo e una donna che, nel tentativo di attraversare il fiume a bordo del loro mezzo, non erano più riusciti a proseguire.

La donna recuperata con il verricello

Sul posto sono stati inviati la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gemona del Friuli, i soccorritori fluviali alluvionali della sede centrale del comando friulano ed è stato attivato anche l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia.



All’arrivo dei soccorritori, l’elicottero sanitario regionale era già impegnato nelle operazioni di recupero della donna, portata via dall’autovettura con il verricello. L’uomo, invece, era sceso dal veicolo insieme a uno dei due cani e stava cercando di raggiungere la sponda a nuoto.

Salvati anche i due cani

I soccorritori fluviali dei Vigili del fuoco hanno aiutato l’uomo e l’animale a raggiungere la riva in sicurezza. Subito dopo hanno raggiunto il mezzo rimasto bloccato nel fiume, riuscendo a portare in salvo anche il secondo cane, che si trovava ancora all’interno del fuoristrada.



Nel frattempo, l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, ormai giunto sul posto, è stato fatto rientrare dopo che il responsabile delle operazioni di soccorso ha comunicato che non era più necessario il suo intervento.

I turisti sono rimasti illesi

Conclusa la fase di soccorso alle persone e agli animali, l’autovettura è stata recuperata con l’aiuto di un escavatore di una ditta privata che si trovava in zona. Il mezzo, nonostante fosse rimasto bloccato in mezzo all’acqua, era ancora funzionante.

L’uomo e la donna sono stati visitati sul posto dal personale sanitario e sono risultati illesi. Presenti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza.