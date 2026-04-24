Aldi inaugura il suo nuovo punto vendita in Friuli Venezia Giulia

Aldi ha inaugurato ieri , giovedì 23 aprile, il nuovo punto vendita di Trieste, in Via Francesco Salata 2. Situato nel quartiere Chiarbola, il nuovo punto vendita si estende su una superficie di 1.025 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.30.



Facilmente raggiungibile sia in auto che con il trasporto pubblico, il negozio si trova nelle vicinanze delle fermate dell’autobus su Via Salata e Via dell’Istria. A disposizione dei clienti anche 57 posti auto gratuiti, di cui 2 riservati alle persone con disabilità e 2 dedicati a donne in attesa o neogenitori, e 1 colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, comprensiva di 2 prese da 25 kW ciascuna.

La riqualificazione udell’area.

Il nuovo negozio nasce dal recupero di un’area precedentemente occupata da un fabbricato ad uso commerciale e artigianale, sede di un fondo siderurgico. I lavori di riqualificazione, durati circa 7 mesi, hanno permesso il rinnovo dell’area senza ulteriore consumo di suolo, procedendo alla costruzione del nuovo punto vendita. Il negozioè dotato di un impianto fotovoltaico da 82,34 kWp. Nell’ambito delle opere di urbanizzazione, è stata riqualificata innanzitutto la viabilità in Via dell’Istria, con la creazione di una nuova rotatoria e relativa aiuola spartitraffico verde, la realizzazione di una rampa carrabile di accesso all’area e la piantumazione di alberi di frassino. Via Salata è stata, invece, oggetto di interventi dedicati alla sicurezza e alla fluidità del traffico.

L’offerta e i servizi.

Il punto vendita si caratterizza per un assortimento rinnovato, ancora più compatto e completo, composto da circa 2.000 referenze, di cui circa il 90% Private Label, a prezzi bassi ogni giorno. L’offerta è organizzata in modo efficace ed intuitivo, per permettere ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità, grazie anche a corsie più ampie che favoriscono il passaggio con i carrelli. Lo store concept risponde, inoltre, alle moderne esigenze dei consumatori e garantisce un’esperienza d’acquisto sempre più “smart”, anche attraverso la presenza di 4 casse automatiche che consentono una riduzione delle code e una maggiore autonomia.

Le offerte per la nuova apertura: salgono a 18 i negozi in Friuli Venezia Giulia.

Per festeggiare l’inaugurazione, ALDI propone anche speciali offerte in sottocosto per i primi 4 giorni dall’apertura, e invita i cittadini a scoprire la qualità e la freschezza del proprio assortimento, sempre garantito dalla convenienza di prezzi bassi ogni giorno. In occasione dell’apertura, inoltre, i clienti potranno partecipare ad attività in punto vendita pensate per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente e favorire la scoperta delle Private Label ALDI. Infine, i clienti avranno la possibilità di ricevere pratici gadget e carnet di 4 coupon del valore di 5 euro ciascuno su una spesa minima di 30 euro, spendibili nelle prime quattro settimane.

La nuova apertura a Trieste consolida la presenza di ALDI nel Nord Italia, portando a quota 18 i negozi in Friuli-Venezia Giulia, di cui 3 nella provincia di Trieste. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 9 nuove opportunità lavorative, per un totale di 200 collaboratori nella regione, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.