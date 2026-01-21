Pordenone piange la critica d’arte Alessandra Santin: aveva 68 anni

21 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Il cordoglio di Pordenone per la scomparsa di Alessandra Santin.

Pordenone dice addio ad una delle voci più autorevoli del panorama culturale cittadino e regionale: è scomparsa Alessandra Santin, critica d’arte di grande esperienza e sensibilità, colpita da un infarto all’età di 68 anni.

Professionista preparata, attenta e profondamente legata all’arte in tutte le sue espressioni, Santin è stata per anni protagonista di numerosi appuntamenti culturali, collaborando con associazioni, enti e istituzioni per promuovere la conoscenza artistica e il dialogo tra le opere e il pubblico. Il suo lavoro si è distinto per rigore critico, passione e capacità divulgativa.

Le parole del sindaco.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra questi, quello del sindaco Alessandro Basso: “La scomparsa di Alessandra Santin colpisce profondamente me e tutta la città di Pordenone. Se ne va una donna di grande intelligenza, sensibilità e cultura, che ha saputo dedicare la propria vita all’arte e alla sua divulgazione con autentica passione. Alessandra è stata una critica d’arte stimata e una voce capace di leggere il nostro tempo attraverso la bellezza e di lasciare un segno profondo nel panorama culturale cittadino e regionale, espressione di una famiglia che ha scritto la storia della nostra città.

“La sua improvvisa scomparsa, avvenuta troppo presto, ci lascia sgomenti e addolorati – prosegue il primo cittadino – . Pordenone oggi si sente più sola, perché perde una donna che ha saputo darle voce, profondità e bellezza. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il suo ricordo e il suo lavoro resteranno vivi nella memoria della nostra città”.

