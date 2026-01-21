Pordenone piange la critica d’arte Alessandra Santin: aveva 68 anni

Il cordoglio di Pordenone per la scomparsa di Alessandra Santin.

Pordenone dice addio ad una delle voci più autorevoli del panorama culturale cittadino e regionale: è scomparsa Alessandra Santin, critica d’arte di grande esperienza e sensibilità, colpita da un infarto all’età di 68 anni.

Professionista preparata, attenta e profondamente legata all’arte in tutte le sue espressioni, Santin è stata per anni protagonista di numerosi appuntamenti culturali, collaborando con associazioni, enti e istituzioni per promuovere la conoscenza artistica e il dialogo tra le opere e il pubblico. Il suo lavoro si è distinto per rigore critico, passione e capacità divulgativa.

Le parole del sindaco.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra questi, quello del sindaco Alessandro Basso: “La scomparsa di Alessandra Santin colpisce profondamente me e tutta la città di Pordenone. Se ne va una donna di grande intelligenza, sensibilità e cultura, che ha saputo dedicare la propria vita all’arte e alla sua divulgazione con autentica passione. Alessandra è stata una critica d’arte stimata e una voce capace di leggere il nostro tempo attraverso la bellezza e di lasciare un segno profondo nel panorama culturale cittadino e regionale, espressione di una famiglia che ha scritto la storia della nostra città.

“La sua improvvisa scomparsa, avvenuta troppo presto, ci lascia sgomenti e addolorati – prosegue il primo cittadino – . Pordenone oggi si sente più sola, perché perde una donna che ha saputo darle voce, profondità e bellezza. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il suo ricordo e il suo lavoro resteranno vivi nella memoria della nostra città”.



