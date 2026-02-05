Aveva aggredito un controllore ferroviario: arrestato in Borgo Stazione

L’uomo aveva aggredito un controllore ferroviario a Salisburgo.

Un controllo di polizia effettuato nel corso della notte di domenica presso un hotel della zona di Borgo Stazione ha portato all’arresto di un cittadino afghano di 25 anni, risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria dell’Austria.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane, regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sarebbe responsabile di una violenta aggressione ai danni di un controllore ferroviario, avvenuta nell’aprile del 2024 nella città di Salisburgo.

Alla luce del provvedimento pendente, gli agenti hanno proceduto all’arresto e al successivo accompagnamento dell’uomo presso la locale Casa Circondariale. Anche in questo caso, l’interessato ha espresso il proprio consenso alla consegna allo Stato estero richiedente, in attesa del completamento delle procedure previste.