Cade da 20 metri durante l’arrampicata a Dardago: ferito un 30enne

Intervento di soccorso nella serata di venerdì 13 marzo alla palestra di roccia di Dardago, nel territorio comunale di Budoia, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta durante un’arrampicata.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.30, quando lo stesso escursionista – un uomo sulla trentina di lingua inglese – ha contattato il numero unico di emergenza Nue 112 chiedendo aiuto. La centrale Sores ha quindi attivato la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del fuoco, al personale sanitario e all’elicottero del servizio di elisoccorso.

I soccorsi.

I soccorritori hanno individuato l’uomo una ventina di metri sotto il sentiero, con evidenti politraumi provocati dalla caduta, probabilmente avvenuta mentre stava arrampicando in solitaria sulle rocce della falesia soprastante.

Sul posto sono arrivate le squadre di terra del Soccorso Alpino, tra cui anche un medico e un infermiere della stazione. I soccorritori hanno raggiunto il ferito e avviato le manovre di recupero utilizzando le corde. L’uomo è stato quindi immobilizzato e posizionato sulla barella. Nel frattempo è giunta anche l’eliambulanza, che ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso, il medico anestesista e l’infermiere di bordo. Dopo la stabilizzazione sul posto, il ferito è stato imbarcato sull’elicottero sempre tramite verricello e trasportato all’ospedale di Udine.

Per facilitare le operazioni di recupero è stato necessario liberare l’area da alcune ramaglie, intervento effettuato dai Vigili del fuoco con l’ausilio di una motosega. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 21.