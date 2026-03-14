Lieve scossa di terremoto in Friuli, l’epicentro a sud di Malborghetto

Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 2.2.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nel Friuli, nell’area della Valcanale. L’evento sismico si è verificato alle 7.04 di oggi nella zona di Malborghetto Valbruna.

Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con epicentro localizzato circa sei chilometri a sud di Malborghetto Valbruna. Si è trattato di una scossa di lieve intensità, tipica della sismicità che interessa periodicamente l’area alpina.