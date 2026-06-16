Carcere e denunce a Udine e provincia: gli interventi dei Carabinieri

Un ordine di carcerazione eseguito in provincia e una denuncia per resistenza in città. Sono i provvedimenti scaturiti negli ultimi giorni durante i quotidiani controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine.

Dall’arresto domiciliare al carcere

A San Daniele del Friuli, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di una 50enne del posto. La donna si trovava già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico per i reati di rapina e lesioni personali. A causa dell’aggravamento della pena disposto dall’autorità giudiziaria, la cinquantenne è stata prelevata dai militari e condotta presso la Casa Circondariale di Trieste.

La reazione al controllo in città

A Udine, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una 20enne residente nel Medio Friuli per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. La giovane, dopo essere stata sottoposta a un normale controllo d’identità lungo le vie cittadine, ha iniziato a inveire nei confronti dei militari dell’Arma, opponendo una viva resistenza alle operazioni.