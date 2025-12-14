I carabinieri di Udine sequestrano una katana.

Tre persone, due donne e un uomo, sono state denunciate dai Carabinieri del Comando di Udine perché avrebbero tentato di rapinare un giovane di 25 anni, minacciandolo con una pistola a salve e una katana, sottoposte a sequestro.

L’episodio si inserisce in un più ampio servizio di controllo del territorio svolto questo fine settimana dai militari, con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare. L’operazione mirava alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio, in danno di anziani, in materia di stupefacenti e quelli connessi all’abuso di sostanze alcoliche. Durante i controlli sono state identificate oltre cinquanta persone e circa trenta veicoli.

Parallelamente, i militari hanno effettuato verifiche su un’attività commerciale al dettaglio di alimentari e ortofrutta nel centro di Udine, contestando al titolare il reato di frode in commercio aggravata per aver dichiarato come IGP prodotti alimentari in realtà provenienti da altre regioni italiane.

Nel corso dei controlli sono stati anche denunciati altri soggetti: un giovane trovato in possesso ingiustificato di un coltello e un 21enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato per evasione e portato al carcere di Udine. L’intera attività conferma l’attenzione dei Carabinieri alla sicurezza dei cittadini e alla tutela del territorio.