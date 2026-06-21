Sono proseguite fin dalle prime ore di questa mattina le ricerche di un escursionista disperso nella zona del Monte Plauris, nel territorio di Venzone, sulle Prealpi Giulie. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 di domenica 21 giugno, quando la Guardia di Finanza ha richiesto il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico per individuare un uomo del 1948, esperto camminatore e residente nella zona, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di sabato.

L’ultimo avvistamento.

Secondo le informazioni raccolte, l’escursionista è stato visto per l’ultima volta da alcuni altri camminatori nei pressi del ricovero Bellina mentre stava scendendo verso valle. Poco dopo l’area è stata interessata da un violento temporale, circostanza che potrebbe aver complicato il rientro.

Per le operazioni di ricerca è stato impiegato l’elicottero “Volpe” della Guardia di Finanza, decollato da Bolzano e dotato di tecnologia IMSI Catcher, utilizzata per agevolare la localizzazione dei telefoni cellulari. A bordo è presente anche personale della stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino. È stato inoltre attivato l’elisoccorso regionale, che sta trasportando ulteriori squadre in quota per perlustrare i sentieri e le aree maggiormente frequentate dall’escursionista.