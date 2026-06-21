Escursionista disperso sul Monte Plauris: scattano le ricerche

21 Giugno 2026

di Alessia Pilotto

Sono proseguite fin dalle prime ore di questa mattina le ricerche di un escursionista disperso nella zona del Monte Plauris, nel territorio di Venzone, sulle Prealpi Giulie. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 di domenica 21 giugno, quando la Guardia di Finanza ha richiesto il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico per individuare un uomo del 1948, esperto camminatore e residente nella zona, di cui non si hanno più notizie dalla giornata di sabato.

L’ultimo avvistamento.

Secondo le informazioni raccolte, l’escursionista è stato visto per l’ultima volta da alcuni altri camminatori nei pressi del ricovero Bellina mentre stava scendendo verso valle. Poco dopo l’area è stata interessata da un violento temporale, circostanza che potrebbe aver complicato il rientro.

Per le operazioni di ricerca è stato impiegato l’elicottero “Volpe” della Guardia di Finanza, decollato da Bolzano e dotato di tecnologia IMSI Catcher, utilizzata per agevolare la localizzazione dei telefoni cellulari. A bordo è presente anche personale della stazione di Udine-Gemona del Soccorso Alpino. È stato inoltre attivato l’elisoccorso regionale, che sta trasportando ulteriori squadre in quota per perlustrare i sentieri e le aree maggiormente frequentate dall’escursionista.

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