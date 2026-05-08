Famiglia scomparsa in Friuli, oltre cento soccorritori in campo per le ricerche

Non si fermano le ricerche per la famiglia scomparsa in Friuli: anche oggi, infatti, oltre 100 soccorritori sono impegnati a battere i sentieri e i boschi per ritrovare una donna di 49 anni e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, originari della provincia di Piacenza, di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile scorso.

Il campo base è stato approntato a Tarcento, dove nei giorni scorsi era stata trovata parcheggiata l’auto della famiglia (una Chevrolet grigia). La donna aveva detto all’ex marito (che nel frattempo ha presentato denuncia per scomparsa) di voler fare qualche giorno di vacanza in un campeggio in Friuli, dove però non sarebbero mai arrivati. Il padre dei due ragazzi ipotizza che la donna si sia fatta aiutare da qualcun altro e lancia un appello all’ex moglie per avere notizie.

Elicottero, droni e cani molecolari nelle ricerche

Alle operazioni partecipano oltre cento persone tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, soccorso alpino, corpo forestale regionale e protezione civile. Impegnati nelle ricerche anche un elicottero, numerosi droni e unità cinofile con cani molecolari specializzati nella ricerca di persone scomparse. Al momento non risulta siano state trovate tracce utili.

Proseguono intanto anche le segnalazioni di possibili avvistamenti della donna e dei due ragazzi, da Udine, a Trieste. Tutte le informazioni vengono vagliate attentamente dai carabinieri, impegnati negli accertamenti insieme alle altre squadre operative.