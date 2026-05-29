Rubano profumi e prodotti per 800 euro, denunciati due giovani

Il furto in un negozio di Fiumicello Villa Vicentina.

Avevano asportato profumi e articoli per l’igiene da un negozio di Fiumicello Villa Vicentina, per un valore complessivo di circa 800 euro. Per questo due giovani cittadini rumeni, di 25 e 22 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato.

L’episodio è emerso nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti lo scorso 25 maggio dal Comando Compagnia Carabinieri di Palmanova, con l’impiego di numerose pattuglie sulle principali arterie stradali e nei centri abitati della zona.

Il furto nel negozio di Fiumicello Villa Vicentina

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due giovani avrebbero sottratto diversi prodotti dagli scaffali dell’attività commerciale, tra cui articoli di igiene personale e profumi. La merce asportata aveva un valore complessivo stimato in 800 euro.

Dopo gli accertamenti, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato. Oltre alla denuncia, nei confronti dei due giovani è stato emesso anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina. Il provvedimento impedisce loro di tornare nel territorio comunale per il periodo stabilito dall’autorità competente.