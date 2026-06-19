Fumo dal motore, poi l’incendio: furgone in fiamme a Campolongo Tapogliano

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, a Campolongo Tapogliano, dove un furgone ha preso fuoco mentre stava percorrendo via Giuseppe Verdi. Il conducente è riuscito ad accorgersi in tempo del principio d’incendio, mettendosi in salvo prima che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 11.50, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli con un’autopompa e un’autobotte.

L’autista si accorge del fumo e si mette in salvo

Secondo quanto ricostruito, il conducente ha notato del fumo uscire dal vano motore mentre era alla guida. Ha quindi fermato immediatamente il furgone, è sceso dal veicolo e si è allontanato raggiungendo una zona sicura, prima di contattare i soccorsi. All’arrivo dei Vigili del fuoco il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

I pompieri hanno avviato rapidamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere il rogo ed evitando che il fuoco si estendesse alla vegetazione presente lungo il bordo della carreggiata. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di scongiurare conseguenze più gravi.