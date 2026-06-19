Cade in parete sulla Cima Alta di Riobianco, rocciatore soccorso con l’elicottero

Intervento dell’elisoccorso regionale nelle Alpi Giulie, dove nella giornata di oggi una persona è rimasta ferita dopo una caduta in parete sulla Cima Alta di Riobianco, nel territorio di Tarvisio.



L’allarme è scattato nella tarda mattinata e la missione di soccorso si è svolta tra le 11.40 e le 14.30. A cadere è stato un rocciatore, impegnato nell’area della cima, una zona impervia che ha reso necessario l’intervento del team dell’elisoccorso.

Il recupero in parete e il trasporto in ospedale

L’uomo, uno sloveno di circa trent’anni, è caduto a circa 150 metri dalla vetta, a quota 2250 metri, mentre scalava da capocordata. Si è procurato un importante trauma toracico e altri traumi impattando sulle rocce.

Il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino è stato verricellato dall’eliambulanza con circa 50 metri di cavo sul paziente per una prima valutazione e in un secondo tempo è stata calata anche la dottoressa che gli ha somministrato antidolorifico.

Il paziente è stato preso al verricello e condotto al Bivacco Gorizia per una ulteriore stabilizzazione e la sistemazione sulla barella spinale per poi essere portato all’ospedale di Udine. La compagna di cordata, connazionale, è scesa assieme ad un’altra cordata presente sulla stessa via.



La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino era stata attivata dalla Sores insieme alla Guardia di Finanza ed è rimasta a valle a disposizione, pronta a intervenire in supporto alle operazioni qualora fosse stato necessario.