Cade in parete sulla Cima Alta di Riobianco, rocciatore soccorso con l’elicottero

19 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Intervento dell’elisoccorso regionale nelle Alpi Giulie, dove nella giornata di oggi una persona è rimasta ferita dopo una caduta in parete sulla Cima Alta di Riobianco, nel territorio di Tarvisio.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata e la missione di soccorso si è svolta tra le 11.40 e le 14.30. A cadere è stato un rocciatore, impegnato nell’area della cima, una zona impervia che ha reso necessario l’intervento del team dell’elisoccorso.

Il recupero in parete e il trasporto in ospedale

L’uomo, uno sloveno di circa trent’anni, è caduto a circa 150 metri dalla vetta, a quota 2250 metri, mentre scalava da capocordata. Si è procurato un importante trauma toracico e altri traumi impattando sulle rocce.

Il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino è stato verricellato dall’eliambulanza con circa 50 metri di cavo sul paziente per una prima valutazione e in un secondo tempo è stata calata anche la dottoressa che gli ha somministrato antidolorifico.

Il paziente è stato preso al verricello e condotto al Bivacco Gorizia per una ulteriore stabilizzazione e la sistemazione sulla barella spinale per poi essere portato all’ospedale di Udine. La compagna di cordata, connazionale, è scesa assieme ad un’altra cordata presente sulla stessa via.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino era stata attivata dalla Sores insieme alla Guardia di Finanza ed è rimasta a valle a disposizione, pronta a intervenire in supporto alle operazioni qualora fosse stato necessario.

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