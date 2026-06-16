Incendio di rifiuti a Farra d’Isonzo, fiamme vicino ad alcune case

Incendio a Farra d’Isonzo, dove le fiamme hanno interessato alcuni rifiuti e materiali di risulta depositati in un’area aperta in località Mainizza. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando una squadra operativa del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta sul posto con il supporto dell’autobotte.

Una volta arrivati nell’area interessata, i soccorritori hanno trovato diversi materiali in fiamme, tra cui legname e vasi di vernici. Il rogo si era sviluppato nelle vicinanze di alcune abitazioni e le fiamme stavano per raggiungere anche la vegetazione circostante, con il rischio di una possibile propagazione alle sterpaglie e alle case vicine.

Le fiamme contenute prima che raggiungessero la vegetazione

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere l’incendio ai soli materiali depositati nell’area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e impedire che il fuoco coinvolgesse la vegetazione attorno e le abitazioni presenti nelle vicinanze.

Dopo aver domato l’incendio, i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza dell’area, per escludere eventuali riprese del rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, il rogo non ha coinvolto persone e non risultano feriti. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle 20.15, dopo le operazioni di spegnimento, bonifica e sicurezza.