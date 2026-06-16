Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 17 giugno

Il meteo in Friuli.

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata sul Friuli Venezia Giulia quella di mercoledì 17 giugno, con condizioni meteo favorevoli su gran parte della regione. Secondo le previsioni aggiornate alle 12.30 di martedì 16 giugno, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, soprattutto tra pianura e costa.



Le temperature saranno in aumento e assumeranno caratteristiche pienamente estive, con valori massimi che in pianura potranno raggiungere i 29/32 gradi. Sulla costa il clima sarà leggermente più mitigato, con massime comprese tra 26 e 29 gradi, mentre le minime si manterranno tra 19 e 22 gradi.

Sole in pianura e sulla costa

La giornata inizierà con tempo stabile e cielo sereno su quasi tutto il territorio regionale. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, mentre nel corso delle ore centrali il caldo si farà più presente, pur senza particolari criticità. Sulla costa prevarrà il bel tempo, accompagnato da venti di brezza, che contribuiranno a rendere il clima più gradevole nelle località affacciate sull’Adriatico.

Qualche rovescio possibile in montagna

Diversa la situazione sulla zona montana, dove dalle ore centrali il cielo tenderà a diventare più variabile. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio o temporale, fenomeni comunque limitati alle aree alpine e prealpine.