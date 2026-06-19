Intervento del Soccorso alpino, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario nella serata di ieri a Trieste, nel comprensorio del Bosco del Farneto, per una donna di 30 anni rimasta ferita lungo un sentiero sotto viale al Cacciatore.

L’allarme è scattato tra le 20 e le 20.40, quando la stazione di Trieste del Soccorso alpino è stata attivata per prestare aiuto alla giovane che aveva riportato un trauma distorsivo a una caviglia mentre si trovava lungo il percorso.

Sul posto sono intervenuti quattro operatori del Soccorso alpino, tra cui anche un infermiere, insieme ai Vigili del Fuoco e all’equipaggio dell’ambulanza. Dopo aver raggiunto la donna, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzarle la caviglia, così da permettere il trasporto in sicurezza.

La donna è stata quindi accompagnata fino alla strada lungo il sentiero, utilizzando la barella scoop in dotazione ai Vigili del Fuoco. Una volta raggiunto il punto accessibile ai mezzi di soccorso, è stata affidata al personale dell’ambulanza per le cure del caso.