Si presenta dai carabinieri con la carta d’identità falsa, denunciato un 31enne a Udine

Si è presentato al comando dei Carabinieri con una carta d’identità che, secondo i militari, presentava alterazioni tali da farla ritenere falsificata. Per questo un uomo di 31 anni del posto è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Udine Est.

L’uomo si era recato presso il comando esibendo il documento d’identità. Durante il controllo, però, i militari hanno rilevato alcuni elementi sospetti sulla carta, ritenuti compatibili con una possibile falsificazione. Il documento è stato quindi posto sotto sequestro per i successivi accertamenti.

La denuncia

Al termine delle verifiche, il 31enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di contraffazione di documento e falsità materiale.

L’episodio rientra nella più ampia attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Udine Est, impegnati sia nella prevenzione dei reati predatori sia nel contrasto di diverse forme di illegalità.