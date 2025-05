Sono state presentate oggi, nella sede di Udine della Regione, le nuove divise tecniche della Motostaffetta Friulana, contraddistinte dal marchio “Io Sono Fvg”, consegnate nella stessa occasione.

“Realtà come la Motostaffetta Friulana rappresentano un esempio concreto di impegno civico, generosità e spirito di servizio. Sostenere questi volontari significa sostenere l’identità stessa del Friuli Venezia Giulia, fatta di persone che mettono il loro tempo e le loro competenze a disposizione degli altri”, ha spiegato nel suo intervento l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini,.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, valorizza il ruolo dei volontari nella promozione della sicurezza stradale e nell’assistenza alla popolazione, in particolare in occasione delle tappe friulane del Giro d’Italia 2025, durante le quali la Motostaffetta Friulana sarà operativa come scorta tecnica.

Costituitasi ufficialmente nel 2007, la Motostaffetta Friulana è attiva dal 2000 e oggi conta 34 volontari, con sede a Rive d’Arcano, abilitati come scorta tecnica per manifestazioni sportive. Opera regolarmente nelle tappe del Giro d’Italia in Friuli Venezia Giulia e garantisce il corretto svolgimento di eventi ciclistici e non solo, integrando la presenza delle Forze dell’ordine. È una delle associazioni incardinate nel Sistema regionale di Protezione civile.

L’associazione ha ampliato il proprio impegno col progetto “No alla solit’Udine“, dedicato agli anziani e alle persone fragili, con servizi di prossimità come la consegna di referti, farmaci e commissioni a domicilio. Tra le attività più significative figura anche la scorta ai “cicloni”, atleti con disabilità che gareggiano su carrozzine sportive spinte a mano. La presenza della Motostaffetta Friulana è fondamentale per garantire la sicurezza durante queste competizioni, spesso su strada aperta al traffico.

