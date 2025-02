Spintoni e testate, rissa tra due giovani nel centro di Udine

La rissa ieri sera nel centro di Udine.

Una rissa scoppiata ieri sera nel cuore del centro storico di Udine ha suscitato preoccupazione tra i passanti. I protagonisti della colluttazione sono due giovani, ancora non identificati, che per ragioni ancora poco chiare, si sono affrontati a colpi di testate e spintoni in via Canciani.

La scena, che ha allarmato chi si trovava nelle vicinanze, è stata interrotta dall’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine. Alcuni passanti, preoccupati che la situazione potesse sfuggire di mano, hanno immediatamente allertato la polizia. Gli agenti della Squadra Volanti, giunti sul posto e hanno preso in carico la situazione e provveduto a identificare i due coinvolti, cercando di capire le cause che hanno portato alla violenza.