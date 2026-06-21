È stato ritrovato in vita, ma in serie condizioni, l’escursionista disperso sul Monte Plauris, nelle Prealpi Giulie. L’uomo è stato individuato dalle squadre di soccorso a circa 1100 metri di quota, sotto il Bivacco Bellina e nei pressi del Col dei Larici.

L’allarme era scattato stanotte, facendo attivare le ricerche per l’uomo, classe 1948, esperto camminatore della zona, di cui non si avevano notizie da sabato. L’escursionista era stato visto per l’ultima volta da alcuni altri camminatori nei pressi del ricovero Bellina mentre stava scendendo verso valle. Poco dopo l’area era stata interessata da un violento temporale.

Il ritrovamento e il recupero dell’uomo disperso sul Monte Plauris.

Durante il rientro a valle, l’uomo è caduto e ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Secondo le ricostruzioni, l’escursionista avrebbe tentato di trascinarsi verso valle nonostante le ferite, fino a quando le condizioni fisiche lo hanno costretto a fermarsi in attesa dei soccorsi.

L’equipe dell’elisoccorso, sbarcata in hovering, lo ha raggiunto e stabilizzato a lungo, per poi verricellarlo a bordo in barella e condurlo a Udine. L’intervento si è concluso intorno alle 13.30. Il personale impegnato nelle operazioni è stato successivamente recuperato da un secondo elicottero.