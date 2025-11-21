In giro con mezzo chilo di cocaina, in casa altra droga: arrestato a Udine

Il 43enne è stato fermato in via San Rocco a Udine: complessivamente sono stati sequestrati 8 etti di cocaina.

In giro a Udine con oltre mezzo chilo di cocaina. Ancora un colpo al traffico di stupefacenti grazie ai servizi di controllo straordinario messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine. Nel corso di un pattugliamento in Via San Rocco, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato un cittadino udinese di 43 anni, di origine dominicana.

L’uomo, fermato mentre camminava a piedi in una via del centro, ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari per il suo atteggiamento nervoso. Il controllo ha confermato i sospetti: all’interno di un involucro che portava con sé, i Carabinieri hanno rinvenuto ben 570 grammi di cocaina.

In casa altra droga.

Il ritrovamento ha spinto i militari a procedere con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto. Anche in questo caso, l’intuizione si è rivelata corretta: nascosti sotto i cuscini della chaise longue del divano, sono stati trovati altri due involucri contenenti cocaina, rispettivamente di 247 grammi e 3 grammi. Sul tavolo della cucina, inoltre, erano presenti tre bilancini di precisione, ritenuti strumenti utilizzati per il confezionamento e la suddivisione della droga destinata allo spaccio.

Secondo i primi rilievi investigativi, tutto lascia pensare che l’uomo fosse coinvolto in un’attività di spaccio regolare e ben organizzata. Il quantitativo complessivo di cocaina sequestrata supera gli 800 grammi. Al termine degli accertamenti di rito presso la caserma, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 43enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.