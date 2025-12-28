Denunce e arresti, il bilancio dei controlli a Udine durante le feste

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno messo in campo un imponente potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori. L’operazione ha visto l’impiego di numerose pattuglie, attive sia nella vigilanza stradale sia nei servizi appiedati lungo le vie del centro storico e nelle aree periferiche.

Il dispositivo di sicurezza, particolarmente articolato ed efficace, ha consentito di ottenere risultati operativi di rilievo, con diversi interventi che hanno portato a denunce e arresti. Tra gli episodi più significativi, un cittadino straniero è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per rapina impropria in un supermercato.

Sempre nell’ambito dei controlli, una donna è stata arrestata per furto in abitazione in esecuzione di un provvedimento restrittivo definitivo emesso dalla Procura di Udine. Un altro intervento ha riguardato un giovane residente nella periferia della città che, in evidente stato di ebbrezza, dopo aver litigato per futili motivi con la madre 75enne, ha minacciato i militari intervenuti.

Nel corso dei controlli in centro cittadino, inoltre, due cittadini stranieri sono stati denunciati per falsa attestazione sull’identità personale, avendo fornito età anagrafiche non veritiere nel tentativo di eludere gli accertamenti sulla loro posizione giuridico-amministrativa sul territorio nazionale.

Nel complesso, durante le operazioni natalizie sono stati monitorati 287 veicoli e identificate 217 persone, a testimonianza dell’intensità e della capillarità dei controlli. I Carabinieri fanno sapere che i servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, al fine di assicurare un clima di sicurezza e serenità per tutta la comunità.