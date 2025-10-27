Yousef, 16 anni, scomparso da dieci giorni: l’appello della sorella

Yousef, residente a Udine, è scomparso dal 16 ottobre: lui e la sorella sono i figli di Samia, la donna uccisa dal marito.

È scomparso da Parma lo scorso 16 ottobre Yousef, 16 anni, residente a Udine ma domiciliato momentaneamente in Emilia. Il ragazzo si è allontanato da casa come sempre, senza lasciare indizi o segnali particolari. Da quel momento, però, di lui non si hanno più notizie.

Yousef e la sorella Miriam, che ha lanciato l’allarme, sono i figli di Samia Bent Rejab Kedim, la donna uccisa dal marito nell’aprile scorso, un femminicidio che aveva scosso l’intera comunità udinese. A denunciare la scomparsa e a lanciare ora un appello sui social è proprio la sorella Miriam, che chiede aiuto a chiunque possa aver visto il ragazzo o avere informazioni utili di farsi avanti.

“Non sappiamo come fosse vestito al momento dell’allontanamento. Il cellulare risulta irraggiungibile. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare il numero 347 1172628 o avvisare immediatamente le forze dell’ordine”.

Le ricerche sono tuttora in corso. La famiglia chiede massima collaborazione per riportare a casa Yousef.