Pic Nic di Agriflumen al Parco del Mortol: giochi, musica e laboratori per il solstizio d’estate

Il programma del Pic Nic di Agriflumen a Fiume Veneto.

Una coperta sull’erba, il pranzo al sacco, laboratori per i bambini, musica, giochi della tradizione e prodotti del territorio. È stato svelato il programma completo del Pic Nic di Agriflumen, la nuova iniziativa promossa dal Comune di Fiume Veneto, con il sostegno dell’assessorato alle politiche agroalimentari della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento è per domenica 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, dalle 10 alle 21, nel Parco fluviale del Mortol, nel cuore di Fiume Veneto. Una giornata pensata per trasformare una delle aree naturalistiche più belle del paese in uno spazio aperto alla comunità, con attività gratuite per bambini, famiglie e adulti.

“Il programma nasce dal contributo di tante realtà che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità”, dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Michele Cieol. “Sarà una giornata semplice e ricca di attività, da vivere nel verde portando una coperta e la voglia di stare insieme. Agriflumen nasce quattro anni fa con l’obiettivo di mettere in rete il tessuto agricolo locale, la cultura della terra, le famiglie e i bambini e valorizzare le tradizioni. Con questa prima edizione del Pic nic vogliamo continuare a rafforzare questa filosofia, valorizzando allo stesso tempo una delle aree naturalistiche più belle di Fiume Veneto”.

Laboratori, letture e tradizioni popolari

Il programma prenderà il via alle 10, con attività dedicate ai più piccoli e agli adulti. I bambini potranno realizzare una coroncina decorata con fiori, erbe e nastri, mentre per gli adulti è prevista un’attività legata alle erbe e all’acqua di San Giovanni, accompagnata da storie e tradizioni popolari.

Durante la giornata il pubblico potrà anche partecipare all’iniziativa “Desideri sospesi tra i nastri dell’albero”, affidando un pensiero simbolico al parco e alla festa.

Dalle 10.30, Cantiere Lettura proporrà uno spazio dedicato ai bambini, con racconti e momenti da condividere in famiglia. L’associazione Ferriveci allestirà invece un set fotografico e proporrà prove di abilità, nelle quali sarà possibile conquistare l’ambita coperta a marchio Agriflumen. La mattinata sarà accompagnata dal dj set di Albert S.

Pomeriggio tra giochi, sport e attività sensoriali

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, il gruppo folcloristico Federico Angelica Danzerini di Aviano condurrà il laboratorio “Un pomeriggio nelle tradizioni”, aperto a bambini dai cinque anni, famiglie e adulti.



Nello stesso orario, Antico Mulino Maiaro animerà “Fûr di Mulin”, uno spazio con attività ludiche e sensoriali realizzate attraverso materiali naturali, per avvicinare i partecipanti alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni.



Alle 16.30 spazio alle sfide e al divertimento con i giochi della tradizione, dal tiro alla fune alla corsa con i sacchi, insieme ad altre prove pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Nel corso della giornata, ASD Libertas Fiume Veneto curerà anche le attività di pallavolo e calcio a cinque.



Sarà presente inoltre AVIS Fiume Veneto, insieme alle altre associazioni che contribuiranno a rendere il parco uno spazio vivo, partecipato e aperto alla comunità.

Musica dal vivo, mercatino e prodotti del territorio

La giornata si concluderà alle 18 con l’esibizione dei DAM Live Music, che porteranno sul palco un repertorio tra funk, blues e rock.



Per tutta la durata dell’evento saranno presenti anche il mercatino dei prodotti agricoli del territorio e quello dell’artigianato locale, in linea con lo spirito di Agriflumen, nato per valorizzare la cultura della terra, le produzioni locali e il legame tra comunità e ambiente.



I partecipanti potranno portare il pranzo al sacco oppure acquistare cibo e bevande al chiosco. Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni dettagliate è possibile consultare la pagina Facebook @agriflumen.

Il programma.