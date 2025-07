Concerti, eventi e sagre: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti imperdibili, spaziando dalla grande musica live alle sagre.

Al via il festival di Majano.

Il primo grande live della 65ª edizione del Festival di Majano sarà all’insegna del rap. Sabato 26 luglio, con inizio alle 21.30, a infiammare il palco dell’Area Concerti sarà Guè, che porterà in Friuli Venezia Giulia l’unica esclusiva tappa del nuovo “La Vibe Summer Tour”.

No Borders Music festival: ci sono Jovanotti e Lucio Corsi.

Il No Borders Music Festival accende i riflettori sui Laghi di Fusine con due concerti attesissimi. Sabato 26 luglio alle 14 sarà la volta di Jovanotti, protagonista del primo “Bike Concert”, accessibile esclusivamente a chi raggiunge il luogo in bicicletta (evento già sold out). Domenica 27 luglio, sempre alle 14, toccherà al cantautore Lucio Corsi, che porterà la sua musica tra boschi e specchi d’acqua.

Tony Boy a Pordenone.

A Pordenone Live 2025 domenica 27 luglio 2025 (ore 21.30) a salire sul palco del parco cittadino sarà il rapper Tony Boy, che porterà a Pordenone l’unico live in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo. Pordenone Live si pone l’obiettivo di fornire un programma di grandi concerti musicali destinati a un pubblico giovane, unendo i più importanti artisti emergenti del panorama pop e rap italiani a nomi di protagonisti affermati della scena musicale nazionale.

Le sagre.

Una delle sagre più attese dell’estate friulana, famosa per le specialità a base di struzzo, dai primi piatti alla carne alla griglia. Non mancano le grandi orchestre da ballo che animano le serate fino a tardi, creando un’atmosfera di festa continua.

Festa dell’Unità di Aquileia

Tra le sagre più longeve, offre un ricco programma che spazia dalla gastronomia tipica agli eventi culturali e politici, senza dimenticare la musica live e le attività per le famiglie.



Festa della Trebbiatura di Bicinicco

Ospita il più grande raduno di trattori della regione, con dimostrazioni di trebbiatura, esposizioni di mezzi agricoli e piatti della tradizione contadina.



Sagra del Panzerotto di Cavazzo Carnico

Propone una versione “carnica” del panzerotto, arricchita da musica dal vivo e balli popolari che durano fino a notte fonda.

Festeggiamenti di Sant’Anna di Cave del Predil

Oltre alle celebrazioni religiose, la festa prevede l’inaugurazione del nuovo campo sportivo, sfilate in costume, piatti della tradizione e una gara podistica attorno al suggestivo lago di Raibl.



Festa dello Sport di Flumignano

Un mix di sport, buona cucina e musica dal vivo. Protagoniste sono le carni alla griglia, accompagnate da esibizioni sportive e serate danzanti che coinvolgono tutto il paese.



Sagra di Imponzo

Un evento che affonda le sue radici nella tradizione carnica, con la porchetta allo spiedo come piatto simbolo. A fare da cornice ci sono il raduno di auto storiche, spettacoli e musica folk.



Sagre d’Avost – Festa della Tagliata di Martignacco

Regina delle grigliate, questa sagra è rinomata per le ottime carni, tra cui la celebre tagliata, e per le serate di ballo liscio con orchestre come quella di Renzo Biondi. L’atmosfera è tipicamente conviviale, perfetta per una serata in compagnia.



Borgo Linussio in Festa di Moggio Udinese

Un evento unico grazie al mitico frico gigante, preparato secondo la ricetta tradizionale, accompagnato da musica e spettacoli.



Sagra di San Jacum di Paluzza

Una sagra che unisce gastronomia e divertimento, con i tipici cjarsons, un grande mercato e l’originale calcio balilla umano che attira sempre molti partecipanti.



Sagra delle Pere di Pavia di Udine

Un appuntamento storico che unisce gusto e intrattenimento. In programma ci sono spettacoli musicali con Renè, Sdrindule e il concerto del gruppo rock cristiano “The Sun”, oltre a un’ampia scelta di piatti tipici preparati con prodotti locali.



Sagra dello Struzzo a Pozzuolo del Friuli

Si accendono i riflettori sulla 27ª Sagra dello Struzzo. Dal 25 luglio al 3 agosto 2025, Pozzuolo del Friuli si trasformerà nella capitale gastronomica di questa carne rossa estremamente magra, apprezzata per l’alto contenuto di proteine e le importanti proprietà nutritive come ferro, omega-3, omega-6 e vitamine del gruppo B.Non si tratta di una sagra qualunque, ma della prima in Italia dedicata a questo singolare uccello incapace di volare e che in passato veniva allevato nel territorio da più allevatori.



38ª Fieste in te Tôr di Zompitta di Reana del Rojale

Un evento suggestivo, ospitato nello splendido Parco sul Fiume Torre. Propone serate musicali con orchestre famose, tra cui Renè e Sdrindule, e include il raduno di Api, che richiama curiosi e appassionati da tutta la regione.



Festa della Birra di Medeuzza, San Giovanni al Natisone

Non solo birra, ma anche il contest nazionale di BBQ, che richiama appassionati di griglia da tutta Italia, con serate di musica e degustazioni.



Trasagas in Fiesta di Trasaghis

Un menù variegato e curioso, che spazia dai calamari alle lumache, accompagnato da serate di concerti e intrattenimento per tutti i gusti.



Sagra di Ugovizza

Un evento dove la cucina è protagonista, con i ravioli preparati a mano, le gare di Schnaps e la musica folk itinerante che anima le vie del paese.

In provincia di Pordenone.

Fiesta de la Mont di Grizzo di Montereale Valcellina

Una location panoramica per una sagra che propone un menù vario e ricco di specialità, accompagnato da intrattenimento musicale.

Festa della Montagna di Tramonti di Sopra

Un evento dedicato alle tradizioni e ai sapori della Val Tramontina, con stand enogastronomici e attività per scoprire la cultura locale.