Un fine settimana ricchissimo in Friuli Venezia Giulia, tra grandi concerti, festival in montagna, mostre d’arte e sagre di paese. Da Udine a Spilimbergo, dalla Val Pesarina al Goriziano, fino ai borghi della Carnia e del Friuli occidentale, il weekend offre appuntamenti molto diversi: musica dal vivo, tradizioni popolari, cucina tipica, passeggiate nei boschi, mostre e feste patronali.

Musica, festival ed eventi

Vasco Rossi allo Stadio Friuli – Udine

Il grande appuntamento del weekend è quello con Vasco Rossi, atteso allo Stadio Friuli di Udine per le due date di domenica 28 e lunedì 29 giugno. Sono previsti circa 26mila spettatori per ciascuna serata e, per gestire l’arrivo del pubblico, il Comune ha predisposto un piano con parcheggi, autobus e ordinanze per i concerti di Vasco Rossi a Udine.



La linea urbana 9 sarà rafforzata dalle 16 alle 24, mentre, una volta esauriti i posti nei parcheggi dello stadio, sarà possibile utilizzare anche le aree della Fiera di Udine. In vigore anche il divieto di alcolici sopra i 5 gradi, vetro, lattine e spray al peperoncino nell’area dell’evento.

Spililand Summer Festival – Spilimbergo

All’area La Favorita di Spilimbergo prosegue lo Spililand Summer Festival, partito con il contest musicale vinto dagli Elettrotape e il concerto gratuito dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Sabato 27 giugno il momento più atteso sarà il concerto di Rkomi, unica data annunciata nel Triveneto del tour estivo “Mirko in estate”. Domenica 28 giugno la chiusura sarà affidata a Radio PiterPan “Hangover”, con ospite speciale Ludwig, in una serata a ingresso gratuito.

Festival Estensioni – Val Pesarina

Dal 26 al 28 giugno la Val Pesarina ospita Estensioni, il festival tra boschi, borghi e tesori d’arte. Sabato 27 giugno si potrà partecipare alla camminata “Il sentiero dei selvatici”, con partenza da Borg di Luch a Sostasio, tra faggete, castagneti, abetaie e borghi storici. Domenica 28 giugno è in programma la passeggiata “Ce gjovia la in Sostâs”, con partenza dall’antico mulino di Italo. Nel weekend spazio anche alle visite al Museo dell’Orologeria di Pesariis, a Casa Bruseschi, alle chiese di San Canciano a Prato e San Leonardo a Osais, oltre agli incontri con autori e momenti musicali.

Mostre e cultura

Intrecci di segni e di fili – Gorizia

A Gorizia il fine settimana può essere l’occasione per visitare la mostra in cui Giorgio Celiberti incontra il Merletto goriziano. Il progetto mette in dialogo l’arte del maestro friulano con il lavoro delle maestre merlettaie della Scuola Merletti, trasformando il tratto di Celiberti in trame, fili e forme leggere. Un percorso che unisce arte contemporanea e tradizione artigiana, valorizzando uno dei patrimoni più riconoscibili del territorio goriziano.

Italia Settanta – Gorizia e Gradisca d’Isonzo

Dal 27 giugno Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita la mostra dedicata agli anni Settanta tra arte, moda e design. In esposizione opere e riferimenti al mondo dell’arte, della moda e del design, da Burri a Pistoletto, da Missoni ad Armani, fino alle icone firmate Sottsass, Bellini e altri protagonisti. In parallelo, alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, prende il via il progetto “FVG Settanta”, dedicato alle arti visive regionali in quel decennio.

Sagre e feste di paese

Jerbas e Tradision – Cercivento di Sopra

A Cercivento di Sopra torna Jerbas e Tradision, manifestazione dedicata alle erbe spontanee, ai riti popolari e alla tradizione della Notte di San Giovanni. Sabato 27 giugno, nella Cjase da Int, è prevista la proiezione del documentario “Quello che resta. Tre riti nelle montagne del Friuli”, seguita da una degustazione di tisane e dal Lancio das Cidulis. Domenica 28 giugno spazio ai mercatini, alle visite guidate al progetto “Cercivento, una Bibbia a cielo aperto”, alle coltivazioni di piante officinali, ai racconti popolari, allo yoga, al pilates e alla musica dei musicanti del paese.

Cros in Sagra – Ruda

Dal 26 al 28 giugno il Parco dell’Unità di Ruda ospita Cros in Sagra, festa che riporta al centro la tradizione delle rane fritte. Venerdì sera chioschi, cucina e musica live con i Playa Desnuda; sabato laboratorio di mosaico creativo per bambini e serata giovane con Aperitivo Zeta; domenica marcia Fiasp “Cros pa Tor”, torneo di freccette, cucina aperta a pranzo e a cena, Orchestra Fantasy e tombola finale da 3mila euro.

Sagra delle Fragole e dei Lamponi – Attimis

Ad Attimis prende il via la Sagra delle Fragole e dei Lamponi, in programma dal 26 giugno al 5 luglio. Protagonisti saranno fragole e lamponi in dolci, drink, gelati e piatti particolari, dal risotto alle fragole al frico alle fragole. Sabato 27 giugno spazio al Campionato Europeo di Fisarmonica e alla musica di Franco Rosso, mentre domenica 28 giugno proseguiranno le esibizioni di fisarmonica diatonica e organetto, con pranzo in sagra al Parco Conti d’Attimis.

Festa di San Pietro e Paolo – Ampezzo

Ad Ampezzo la Festa di San Pietro e Paolo animerà il centro del paese sabato 27 e domenica 28 giugno. Sabato si parte alle 18 con l’aperitivo in piazza e le proposte gastronomiche curate con il bar Pampalugo, seguite dal dj set dalle 21. Domenica alle 11 è prevista la Santa Messa dei patroni, poi pranzo paesano dalle 12.30 e musica dal vivo con la Ghidina Folk.

Festa al Forte – Brazzacco di Moruzzo

Al Forte di Santa Margherita di Brazzacco comincia la Festa al Forte, in programma dal 27 giugno al 13 luglio. Sabato 27 giugno si parte con gli Oi & B, tribute band di Zucchero, mentre domenica 28 giugno salirà sul palco l’Orchestra Roger “La voce del sole”. In cucina frico, gnocchi, salumi, wienerschnitzel, patatine, dolci, biscotto di Brazzà e angolo bavarese. La festa propone anche laboratori per bambini, fattoria didattica, giostre e appuntamenti sportivi.

Festa di San Pietro e Paolo – Raccolana di Chiusaforte

A Raccolana di Chiusaforte il weekend sarà dedicato alla Festa di San Pietro e Paolo, con il rito del Fuc di San Pieri e Pauli e il lancio delle “scaletis”, dischi di legno accesi e lanciati verso il greto del Fella. Sabato 27 giugno chioschi aperti dalle 18, Ape-arrosticino, cucina dalle 19 e panino “da li scaletis”. Alle 20.45 il suono delle campane annuncerà l’accensione del fuoco. Domenica 28 giugno, alle 11, la Messa nella chiesa di Raccolana.

Festeggiamenti di San Pietro – Dolegnano

Dal 27 al 29 giugno Dolegnano ospita i Festeggiamenti di San Pietro, con chioschi, tornei, cena paesana e musica. Sabato 27 giugno si parte con il torneo di calcetto Under 14 Memorial Fiorenzo Bernardis, poi cena, pesca di beneficenza, Dj Max e torneo “Vecchie Glorie di Dolegnano”. Domenica 28 giugno spazio alla camminata “Tra Dolegnan e le Badie”, alla camminata botanica, alla Caccia all’Estate per bambini, al pranzo paesano, alla musica anni ’70 e ’80 con Dave e i Bachi da Seta e alla tombola da 1.500 euro. Lunedì chiusura con Franco Rosso, Desaparecidos tribute band dei Litfiba e pastasciutta per tutti a mezzanotte.

Festeggiamenti di San Pietro e Paolo – San Pietro al Natisone

A San Pietro al Natisone i Festeggiamenti di San Pietro e Paolo porteranno nel borgo chioschi, cucina, musica, cultura e cinema all’aperto. Sabato 27 giugno chioschi dalle 11.30, aperitivo con gli Ondacustika alle 19.30 e dj set con Kalu e Zorza dalle 22. Domenica 28 giugno il tradizionale Pranzo del Paese, su prenotazione, e in serata cena danzante con i Veseli Gnjidučani. In programma anche il concerto degli Archi dei Patriarchi, la presentazione del nuovo album dei Nediški Puobi e il Letni Kino Belvedere.

Fieste dai Croz – Bueriis di Magnano in Riviera

A Bueriis di Magnano in Riviera torna la Fieste dai Croz, dedicata alle rane fritte con polenta nostrana. La festa, in programma dal 27 giugno al 12 luglio, offre anche calamari fritti, frico, pizza nel forno a legna, sardelle impanate, olive ascolane e verdure pastellate. Sabato 27 giugno la grande apertura sarà trasmessa in diretta su Telefriuli con “Il Campanile”. Il programma proseguirà nei fine settimana con orchestre, ballo, teatro, cinema all’aperto, mostra fotografica, attività per bambini, marcia, pallavolo e raduno di veicoli Volkswagen storici.

Festa tra il Verde – Frattina di Pravisdomini

Dal 26 giugno al 5 luglio Frattina di Pravisdomini ospita la Festa tra il Verde, con cucina aperta tutte le sere dalle 19, chioschi, musica e serate a tema. Sabato 27 giugno ci sarà la serata dedicata all’anguilla con l’orchestra Federica Cocco, mentre domenica 28 giugno spazio alla 3ª Camminata tra il Verde, con iscrizioni alle 8.30 e partenza alle 9, e in serata all’orchestra Matteo Tarantino.

Festa della Birra – Rivarotta di Pasiano di Pordenone

A Rivarotta di Pasiano di Pordenone prosegue la Festa della Birra, con cucina e chiosco aperti tutte le sere dalle 19. Sabato 27 giugno la serata sarà dedicata alla tagliata irlandese, con il concerto dei Need of Green, tributo ai Green Day, e pre e post serata con The Crazy Wet Dogs. Domenica 28 giugno appuntamento dalle 9 con l’8° Motogiro Festa della Birra, poi serata asado e concerto dei Turbo Max, tribute band di Max Pezzali e 883.