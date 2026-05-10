I funerali di Massimo Turco saranno celebrati mercoledì mattina a Cussignacco.

Saranno celebrati mercoledì 13 maggio, alle 10.30, nella chiesa di Cussignacco, i funerali di Massimo Turco, il fotografo udinese di 64 anni morto giovedì a Lignano.

Una scomparsa che ha colpito profondamente il mondo dell’informazione friulana e le tante persone che, negli anni, avevano imparato a conoscerlo attraverso il suo lavoro, la sua presenza discreta e il suo sguardo sempre attento sul territorio. Turco abitava a Udine, nel quartiere di Sant’Osvaldo, al quale era molto legato, ma per anni aveva vissuto anche a Cussignacco, comunità dove aveva lasciato un ricordo forte e affettuoso.

I funerali nella chiesa di Cussignacco

Professionista conosciuto e apprezzato in tutto il Friuli, Massimo Turco aveva collaborato anche con il Messaggero Veneto, raccontando con la macchina fotografica decenni di cronaca locale. Incidenti, feste di paese, volti, emergenze, eventi pubblici e momenti di vita quotidiana: nei suoi scatti è rimasta impressa una parte importante della memoria del territorio.

Il corpo era stato ritrovato nella mattinata di giovedì 7 maggio a Lignano, località che Turco amava anche fotografare. La notizia della sua morte aveva suscitato grande cordoglio, soprattutto tra colleghi, amici e conoscenti che ne ricordano la professionalità, la disponibilità e la capacità di essere sempre presente dove c’era una storia da raccontare.

Il ricordo di un professionista conosciuto in tutto il Friuli

Mercoledì mattina, nella chiesa di Cussignacco, familiari, amici, colleghi e le comunità che lo hanno conosciuto potranno stringersi attorno al suo ricordo per l’ultimo saluto.



La cerimonia sarà l’occasione per salutare un fotografo che, con il suo lavoro, ha accompagnato per anni la vita pubblica e quotidiana del Friuli, lasciando dietro di sé immagini, memoria e un legame profondo con il territorio.