Una partenza “col botto” per la prima edizione del Salone Tempo Libero Alpe Adria, che oggi e domani (domenica 6 aprile) fa della Fiera di Udine un luogo piacevole, curioso e per certi versi anche inaspettato grazie alla formula espositiva multisettoriale, alla fruibilità dell’aree esterne e agli eventi in programma. Fin dai primi minuti di apertura dei nuovi ingressi sul piazzale principale, si è formata una lunga e colorata coda di persone di tutte le età, mentre uno dei parcheggi esterni era già tutto occupato da oltre 250 camper giunti in fiera per il raduno.



In fiera ci sono 130 espositori dislocati tra i padiglioni 5, 6, 7 e 8 e nelle aree all’aperto e rappresentano i settori del camper e campeggio, turismo, viaggi, biciclette e accessori, animali, benessere, shopping, mongolfiere ed enogastronomia.

L’inaugurazione.

Il Friuli Venezia Giulia sta progressivamente aumentando l’investimento sul turismo all’aria aperta e i numeri del comparto stanno dando ragione a questa linea di promozione e sviluppo: attualmente il FVG può offrire 2800 postazioni camper e 88 strutture ricettive ad hoc per questo turismo, che dopo la pandemia ha mostrato tutto il suo potenziale.

Questo, in sintesi, il concetto espresso dall’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, all’inaugurazione odierna del Salone, svoltasi rigorosamente en plein air, fra la gente, sul prato e sotto gli alberi del Campus fieristico. Come ha sottolineato il Presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza ringraziando anche il Project manager della manifestazione Giuseppe Tanesini, “questa prima edizione mette le basi per uno sviluppo del Salone nei prossimi anni grazie alla sinergia tra Fiera, società Multimedia Tre e il patrocinio di PromoTurismoFVG e dei Comuni di Udine e Martignacco”.

Oltre agli apprezzamenti della Regione ai vertici di Udine Esposizioni per aver lavorato con determinazione per promuovere nuove proposte e una diversificata fruibilità delle strutture, si sono aggiunti quelli del Sindaco di Martignacco Mauro Delendi, del Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine Giovanni Da Pozzo, del Vicepresidente Federazione Alpe Adria all’aria aperta Marco Valentini.

Tra le numerose autorità presenti al taglio del nastro, anche l’on. Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, che ha sottolineato la solidità del sistema FVG, la sua capacità di recupero e di rilancio dopo la pandemia e la bellezza del FVG, compendio dell’universo, tutta da scoprire e vivere anche attraverso la vacanza in camper.

Un fine settimana all’insegna del tempo libero e dell’outdoor.

Vera conquista del secolo scorso, il tempo libero ha tantissime sfaccettature, va concepito e vissuto come un dono, una possibilità da valorizzare per migliorare la qualità della vita e della salute, specialmente in un modo frenetico come il nostro. Il fine settimana proposto alla Fiera di Udine è curioso e appetitoso per tutte le età, anche per le famiglie che stanno progettando le proprie gite vacanze: un intero padiglione è infatti dedicato ai camper, caravan e accessori per il campeggio, turismo, viaggi, promozione del territorio, enogastronomia, alle biciclette e ai suoi accessori.

Nel ring di My Fantastic Pets, area dedicata agli animali esotici e da compagnia, si susseguono dimostrazioni ed eventi tra cui “cani cross e dog triathlon”, la didattica con i pitoni, falconeria e rettili e, domenica dalle 14.00 alle 16.00, la expo canina amatoriale.

Lezioni di yoga e rilassamento nell’area Mantra, dedicata al benessere e al mondo olistico con un variegato programma di conferenze e workshop rivolti agli appassionati del benessere della persona e dell’ambiente che ci circonda. Una presenza speciale e ricca di fascino quella delle Mongolfiere che hanno dato al pubblico la possibilità di volare in volo vincolato nel pomeriggio di oggi.

Per gli appassionati del vino c’è Vino Top In Tour con un’esclusiva selezione di vini dei migliori produttori nazionali ed internazionali con degustazioni: sono presenti 4 cantine italiane 13 estere tra cui Perù, Cile, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Moldavia, Libano, Sud Africa, Nuova Zelanda…

In un Salone come questo non possono mancare, per gli amanti delle due ruote, le vespe e le moto d’epoca accanto alle mitiche ape car.