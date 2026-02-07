Il 46enne era ospitato in un’alloggio per bisognosi: in un cassetto trovato hashish e cocaina.

Un uomo di 46 anni, di origine straniera, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e hashish all’interno di un alloggio destinato a persone bisognose.

Tutto ha avuto inizio quando un operatore della Caritas, insieme ad alcuni colleghi, si è recato presso uno degli appartamenti affidati in uso esclusivo a persone in difficoltà, per procedere alla sostituzione di parte del mobilio. L’intervento era programmato e, in assenza dell’occupante, gli operatori sono entrati nell’abitazione utilizzando una copia delle chiavi regolarmente in loro possesso.

Una volta all’interno, però, l’attenzione è stata attirata dal contenuto di un cassetto lasciato aperto: al suo interno vi erano sostanze che sembravano chiaramente cocaina e hashish. Gli operatori quindi hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno deciso di appostarsi all’interno dell’appartamento, attendendo il rientro dell’occupante. Non appena l’uomo ha varcato la soglia di casa, è stato fermato. La successiva perquisizione personale e domiciliare, effettuata in sua presenza, ha permesso di rinvenire complessivamente 15,09 grammi di cocaina e 76,9 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Condotto in caserma, lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo è stato infine associato alla Casa Circondariale di Udine, come disposto dall’Autorità giudiziaria.