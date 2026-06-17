Rondone ferito intrappolato nella grondaia: lo salvano i vigili del fuoco

Intervento insolito nel tardo pomeriggio del 16 giugno 2026 a Sacile, dove i Vigili del fuoco sono stati chiamati in viale San Giovanni del Tempio per il recupero di un rondone ferito rimasto intrappolato sulla grondaia di un edificio. Il piccolo uccello era impossibilitato a liberarsi, incastrato tra la struttura del tetto e la grondaia. Una situazione delicata che ha richiesto un’operazione attenta per evitare ulteriori traumi all’animale.

L’intervento a lieto fine.

Con manovre lente e precise, la squadra è riuscita a raggiungere e mettere in sicurezza il rondone, recuperandolo senza aggravare le sue condizioni. L’intervento si è svolto in coordinamento con il personale specializzato già presente sul posto. Una volta tratto in salvo, il volatile è stato affidato al Centro di Recupero Fauna Selvatica, intervenuto per garantire le cure necessarie e la successiva assistenza veterinaria.