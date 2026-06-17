In Friuli esplode l’estate: in arrivo afa e temperature fino a 36 gradi

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una vera e propria fiammata estiva: le previsioni di ARPA FVG confermano l’arrivo di condizioni stabili e soleggiate, con afa, temperature in rapido aumento e valori ben oltre la media del periodo.

Giovedì tra sole e qualche temporale in montagna

La giornata di giovedì 18 giugno sarà in prevalenza stabile su pianura e costa, con cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, invece, la situazione diventerà più variabile sulle zone montane, dove non si escludono brevi rovesci o temporali locali.

Le temperature inizieranno a farsi sentire: in pianura le massime raggiungeranno i 31-34 gradi, mentre lungo la costa si oscillerà tra i 29 e i 31 gradi. Venti deboli di brezza, ma sensazione di caldo in aumento.

Venerdì cresce l’afa su tutta la regione

Il caldo si intensificherà ulteriormente nella giornata di venerdì 19 giugno. Il cielo resterà in gran parte sereno su pianura e costa, con qualche addensamento pomeridiano solo in montagna. Le temperature saliranno ancora, con punte fino a 35 gradi in pianura e valori stabili attorno ai 30-31 gradi sulla costa. Inizia a farsi sentire anche l’afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Weekend rovente: fino a 36 gradi e notti calde

Sabato 20 giugno il caldo si acuirà. Il sole dominerà su gran parte del territorio, mentre solo in montagna potranno formarsi locali addensamenti pomeridiani. Il termometro toccherà valori più alti: fino a 36 gradi in pianura e 33 gradi sulle zone costiere.

Non solo il giorno: lungo il litorale si prospettano anche notti particolarmente calde, con valori che faticheranno a scendere. E la situazione dovrebbe mantenersi con questo trend anche domenica 21 giugno, solstizio d’estate, con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere picchi più alti.