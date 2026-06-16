Nuovi prezzi in Slovenia: sale il diesel, benzina invariata. Ecco quanto costa il pieno

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia

In Slovenia Resta invariato il prezzo della benzina, mentre aumenta il costo del diesel. Il nuovo aggiornamento dei prezzi massimi consentiti al dettaglio è stato annunciato dal Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale sloveno, e resteranno in vigore fino a lunedì 22 giugno 2026 compreso.

Per la benzina a 95 ottani, il prezzo resta invariato a 1,592 euro al litro nelle stazioni di servizio al di fuori di autostrade e superstrade: un pieno da 50 litri costerà quindi 79,60 euro.

Diversa la situazione per il gasolio, che registra invece un aumento. Il nuovo prezzo massimo è di 1,718 euro al litro, contro il precedente valore di 1,685 euro al litro. Per un pieno da 50 litri si arriverà così a una spesa di 85,90 euro. I prezzi rimarranno validi fino a lunedì 22 giugno 2026.