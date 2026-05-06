Il francobollo per l’anniversario del terremoto in Friuli.

Il Duomo di Sant’Andrea apostolo di Venzone ricostruito e sorretto da mani intrecciate, icona di resilienza e simbolo di comunità, memoria e rinascita. Sullo sfondo le macerie del terremoto. È questa l’immagine raffigurata sul francobollo ordinario emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ricordare i cinquant’anni dal sisma che devastò il Friuli nel 1976.



Il francobollo ordinario, appartenente alla serie “I valori sociali” è stato presentato a Udine, nella sede della Regione. “Il primo appuntamento di una giornata intensa dedicata al ricordo di quanto accaduto il 6 maggio di 50 anni fa – ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, a margine della presentazione -. Una giornata emozionante in cui vogliamo ricordare il dolore, ma anche trasmettere l’orgoglio per come abbiamo gestito un’emergenza terribile che ha colpito profondamente la nostra popolazione e il nostro territorio”.

A Gemona la seduta straordinaria con Mattarella e Meloni

Centrale sarà l’appuntamento delle 17 a Gemona, con la seduta straordinaria del Consiglio regionale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. “Un gesto di grande attenzione per il Friuli – ha concluso Bordin -. Siamo pronti a trasmettere a tutti le emozioni di una giornata che pensiamo possa rimanere nella storia della nostra regione”.

La memoria del terremoto impressa nella storia del Paese

L’emissione del francobollo celebrativo lo conferma. “Nei francobolli c’è la storia del nostro Paese e noi ne siamo parte“, ha sottolineato il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenuto alla presentazione assieme all’assessore Riccardo Riccardi, che ha ricordato l’impegno della Protezione civile regionale nel portare avanti la richiesta avanzata dal circolo filatelico di Gemona.



Il francobollo avrà una tiratura di 180mila esemplari, con tariffa B e, come spiegato da Fabio Verza, referente Filatelia per la macro area Nord est di Poste italiane, per appassionati e collezionisti, è abbinato a una cartella filatelica con quartina, cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno e il bollettino illustrativo.



● A Gemona l’annullo filatelico per i 50 anni del terremoto del Friuli