Operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine, che nei giorni scorsi hanno arrestato due giovani di 25 anni, entrambi extracomunitari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori nella zona est del capoluogo friulano. Una pattuglia ha fermato un’autovettura che percorreva una delle principali arterie cittadine, procedendo all’identificazione degli occupanti. L’atteggiamento dei due giovani ha però insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una verifica più accurata del veicolo.

Sequestrati 90 grammi di cocaina.

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di circa 90 grammi.

La droga è stata immediatamente sequestrata. Al termine delle operazioni, i due 25enni, residenti a Udine, sono stati arrestati con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. Entrambi sono stati condotti presso la casa circondariale di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.