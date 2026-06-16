Cibo e vestiti rubati nei negozi a Udine: due denunciati dai Carabinieri

Due denunce a piede libero in poche ore. È il bilancio delle ultime attività di contrasto ai reati predatori messe in atto a Udine dai Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile, nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio disposti dalla Compagnia cittadina.

Il colpo al supermercato

Il primo episodio ha visto finire nei guai un 32enne extracomunitario, residente a Udine, denunciato per l’ipotesi di reato di furto in concorso. L’uomo, muovendosi insieme a un complice che nel frattempo è riuscito a dileguarsi, aveva asportato vari generi alimentari da un supermercato situato nella zona sud della città. La refurtiva, del valore complessivo di circa 100 euro, è stata recuperata dai militari e restituita all’esercizio commerciale.

I vestiti e le false generalità

Il secondo intervento è scattato invece nel centro cittadino, dove i Carabinieri hanno sorpreso un 28enne extracomunitario, senza fissa dimora, all’interno di un negozio di abbigliamento mentre tentava di sottrarre del vestiario.

Durante le successive operazioni di identificazione, il giovane ha fornito ai militari false generalità. Per lui è scattata la denuncia per le ipotesi di reato di furto e false attestazioni sull’identità personale. Anche in questo caso la merce, del valore di circa 170 euro, è stata interamente recuperata e riconsegnata al negozio.