La discussione degenera: commerciante nei guai per minacce alla postina

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine hanno denunciato in stato di libertà una donna di 62 anni del posto per l’ipotesi di reato di minaccia a un incaricato di un pubblico servizio. I fatti sono avvenuti nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, intensificati negli ultimi giorni dai militari della Compagnia di Udine.
Secondo quanto reso noto, a seguito di un diverbio avvenuto con una portalettere che stava distribuendo la corrispondenza, la 62enne – titolare di un locale negozio – ha afferrato alle spalle la postina, minacciandola.