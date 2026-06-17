Fiamme nella notte a Muggia, appartamento distrutto: due intossicati

Un incendio è divampato nella tarda serata del 16 giugno in un appartamento al terzo piano di uno stabile di quattro livelli in via dei Meccanici, a Muggia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Trieste con squadre del distaccamento di Muggia, autobotte, autoscale e funzionario di guardia.

Lo spegnimento delle fiamme

All’arrivo dei soccorritori, tutti gli occupanti dello stabile avevano già lasciato i propri alloggi in autonomia. Questo ha permesso di concentrare le operazioni direttamente sull’appartamento interessato dal rogo, senza ulteriori rischi per le persone presenti nell’edificio.

Le fiamme avevano già coinvolto gran parte dell’abitazione. I Vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio ed evitare la propagazione agli appartamenti adiacenti, limitando così i danni all’edificio e scongiurando conseguenze più gravi.

I soccorsi sanitari

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario, che ha visitato gli inquilini evacuati. Due persone sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato fumi della combustione. Le operazioni si sono poi concentrate sulla bonifica delle parti incendiate e sulla messa in sicurezza dello stabile. Restano in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli aspetti di competenza.