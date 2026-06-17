Incidente a Casarsa della Delizia, scontro tra auto e moto

Incidente nel pomeriggio di oggi a Casarsa della Delizia, lungo la Pontebbana, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L’impatto è stato violento: il motociclista è finito a terra, mentre la moto è scivolata sull’asfalto, con diversi detriti sparsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al motociclilsta ferito. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Presenti anche i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. . Il traffico lungo la Pontebbana ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.