Nell’auto dei due sono stati trovati 1,7 chili di cocaina, una pistola e oltre 8mila euro.

Hanno tentato di fuggire a un posto di blocco dei Carabinieri nei pressi della Caserma “Piave” a Udine, ma sono finiti fuori strada e sono stati arrestati: a bordo dell’auto, nascosti dietro il cruscotto e nel vano fusibili, i militari hanno scoperto 1,7 kg di cocaina, una pistola con matricola abrasa e 8.500 euro in contanti. In manette sono finiti due uomini albanesi di 40 e 29 anni, il primo residente nella provincia di Vicenza mentre il secondo abitante della zona, entrambi con precedenti di polizia.

L’arresto è avvenuto durante uno dei servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Udine: stavolta l’attività era incentrata a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Cosa è successo.

Nella serata di ieri, nei pressi della Caserma “Piave”, una pattuglia del Nucleo Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Udine Est ha intimato l’alt a un’autovettura sospetta. I due occupanti del mezzo hanno tentato la fuga a bordo del veicolo.



L’inseguimento si è concluso poco dopo su una strada sterrata, dove l’auto è finita fuori controllo incuneandosi tra gli arbusti. Bloccati immediatamente dai militari, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Il controllo ha permesso di scoprire ben 1,7 kg di cocaina suddivisa in due pacchi nascosti dietro il cruscotto, una pistola calibro 22 LR con matricola abrasa e cinque proiettili, di cui uno già inserito in canna, occultati nel vano dei fusibili. Inoltre, nell’abitacolo sono stati rinvenuti 8.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.



Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini sono stati tratti in arresto e accompagnati presso la Casa Circondariale di Udine, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.