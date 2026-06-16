Sicuri in montagna d’estate, in Friuli due escursioni con il Soccorso Alpino

L’iniziativa nazionale del Soccorso Alpino

Domenica 21 giugno torna l’appuntamento con “Sicuri in montagna in estate”, la giornata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per sensibilizzare escursionisti e appassionati sui comportamenti corretti da adottare durante le uscite in ambiente montano.

L’iniziativa coinvolgerà diverse località in tutta Italia e farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia, dove sono in programma due eventi aperti al pubblico, organizzati con l’obiettivo di unire la scoperta del territorio alla prevenzione degli incidenti e alla conoscenza delle principali regole di sicurezza.

A Moggio Udinese due itinerari verso il Rifugio Grauzaria

A Moggio Udinese, in concomitanza con la Festa della montagna del Club Alpino Italiano locale, la stazione di Moggio del Soccorso Alpino ha organizzato, assieme ai propri tecnici, due escursioni aperte al pubblico.

Il ritrovo è fissato per le 8 di domenica 21 giugno al Ponte di Dordolla, in Val Aupa. Da qui verranno formati due gruppi, destinati a percorrere itinerari differenti, entrambi con arrivo al Rifugio Grauzaria: uno più breve, con 500 metri di dislivello, e uno più impegnativo, con 800 metri di dislivello.

Durante il percorso i tecnici del Soccorso Alpino proporranno dimostrazioni e spiegazioni dedicate a temi fondamentali come cartografia, attrezzatura e sicurezza in montagna. Sarà inoltre possibile provare l’arrampicata su parete, con l’attrezzatura fornita direttamente dai soccorritori.

La partecipazione è possibile solo con prenotazione obbligatoria, tramite messaggio al numero 334 2225360. Per la camminata è necessario presentarsi con abbigliamento adeguato e scarponcini da trekking.

A Clauzetto l’escursione al Monte Pala

Un secondo appuntamento si terrà a Clauzetto, in provincia di Pordenone, dove la stazione di Maniago del Soccorso Alpino organizza, insieme alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, un’escursione al Monte Pala.

Il ritrovo è previsto sempre domenica 21 giugno in via Fabricio Giacomo 10, alle 8.45, con partenza alle 9. Il percorso prevede un dislivello di circa 600 metri e sarà anche in questo caso l’occasione per approfondire, sul campo, le buone pratiche da seguire durante le escursioni estive.

L’iniziativa è a numero chiuso e richiede la prenotazione obbligatoria attraverso il sito pfo.comunitafvg.it. È prevista anche la possibilità di pranzare alla Malga Polpazza.

Anche per questa uscita gli organizzatori raccomandano di presentarsi con abbigliamento adeguato e scarponcini da trekking, così da affrontare il percorso in sicurezza.

Prevenzione e consapevolezza sui sentieri

La giornata “Sicuri in montagna in estate” punta a ricordare quanto sia importante preparare con attenzione ogni uscita, valutando percorso, condizioni fisiche, meteo, attrezzatura e tempi di percorrenza. Un messaggio particolarmente importante con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando sentieri, rifugi e itinerari alpini tornano a essere frequentati da un numero crescente di persone.