Sarà un weekend ricco di eventi in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi della musica internazionale, rassegne culturali, sagre paesane e pedalate notturne. Un fine settimana che intreccia arte e natura, parole e memoria, sapori antichi e nuove emozioni.

No Borders Music Festival: arrivano Ben Harper e Mika

Sabato 19 luglio, Laghi di Fusine – ore 14.00

Una leggenda del soul e del folk internazionale suonerà in uno degli scenari naturali più emozionanti delle Alpi. Ben Harper, insieme agli Innocent Criminals, sarà protagonista del No Borders Music Festival per una performance pomeridiana immersa nel verde e riflessa nei laghi glaciali di Fusine. Con la sua voce inconfondibile e la sua chitarra slide, Harper regalerà un concerto vibrante e spirituale che promette momenti di pura magia.



Domenica 20 luglio, Laghi di Fusine – ore 14.00

Dopo Harper, un altro nome di richiamo internazionale anima il palco tra i monti: Mika, icona del pop colorato e sofisticato, porterà in scena i suoi grandi successi e tutta la sua energia teatrale. Un’occasione unica per vedere un concerto di respiro mondiale immersi nella natura, in una giornata che unisce divertimento, danza e paesaggi mozzafiato.

Riccardo Muti dirige l’Orchestra Cherubini a Villa Manin

Domenica 20 luglio, Villa Manin di Passariano

Un evento di altissimo profilo culturale: il Maestro Riccardo Muti dirige la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in uno dei luoghi più iconici del Friuli. Un appuntamento con la grande musica classica e con il talento delle nuove generazioni, in una cornice architettonica che amplifica la suggestione dell’esperienza.

Paolo Crepet in Piazza Grande a Palmanova

Sabato 19 luglio, Palmanova – ore 21.30

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet arriva a Palmanova con la sua conferenza-spettacolo “Il reato di pensare”. Un appuntamento intenso e appassionato per riflettere sull’educazione, la creatività, la libertà di scelta e le sfide della contemporaneità. Con il suo stile diretto e provocatorio, Crepet invita il pubblico a non avere paura di pensare in grande.

Bike Night da Udine a Ugovizza

Notte tra sabato 19 e domenica 20 luglio – partenza a mezzanotte

Una pedalata notturna lungo l’Alpe Adria, da Udine a Ugovizza, con ristori, assistenza e colazione all’arrivo. La Bike Night è un evento per tutti, non competitivo, e regala l’emozione di attraversare il Friuli di notte, tra stelle, borghi e paesaggi che cambiano con la luce.

Festival Carniarmonie e Festival Darte

Dal 18 al 21 luglio – Carnia

Musica, natura e piccoli borghi si fondono nel fine settimana dei Festival Carniarmonie e Darte. Tre concerti in chiese e località della Carnia. Carniarmonie: il programma e gli appuntamenti

Le sagre in Friuli Venezia Giulia.

Protagoniste del fine settimana in Friuli Venezia Giulia saranno anche le sagre, con un ricco calendario di appuntamenti che animano paesi e borghi da nord a sud della regione. In programma c’è di tutto: dalle celebrazioni religiose alle feste dedicate a un prodotto tipico, senza dimenticare la musica dal vivo, lo sport e la convivialità. Ecco una panoramica degli eventi imperdibili di questo weekend.

In provincia di Udine.

Festa delle Pesche di Fiumicello (UD)

Una manifestazione che celebra uno dei frutti simbolo della Bassa friulana, la pesca, in tutte le sue varietà. Oltre ai dolci sapori, la sagra propone un cartellone musicale di grande richiamo: il palco ospiterà il concerto gratuito de Le Vibrazioni, i Playa Desnuda e l’orchestra Renzo Biondi. Una festa che unisce gusto e spettacolo, richiamando visitatori da tutta la regione.



Sagra dai Borgs di Jalmicco (UD)

A Jalmicco torna una delle sagre storiche più partecipate del territorio. Il momento clou è la ricchissima tombola, con premi fino a 7000 euro. La festa si sviluppa tra chioschi gastronomici, serate musicali e un’atmosfera familiare che coinvolge tutta la comunità. Tra gli ospiti musicali anche l’orchestra Renè.



Festa dei Gamberi e del Forno Rurale di Remanzacco (UD)

Un evento gastronomico che propone i prelibati gamberi di fiume, una specialità poco comune che rende questa festa particolarmente interessante per i buongustai. Il menù è arricchito da altre preparazioni della tradizione contadina, con un’attenzione speciale alla qualità e all’autenticità.



Sagre Dala Bisate 2025 di Ariis di Rivignano (UD)

Immersa nella splendida cornice naturale del fiume Stella, questa sagra è un omaggio all’anguilla alla griglia, piatto tipico locale. Tra gli eventi collaterali anche una suggestiva mostra dedicata alle sculture realizzate con motoseghe. Completa il tutto un programma musicale coinvolgente in uno degli angoli più suggestivi del Medio Friuli.



Festa del Prosciutto a Sauris (UD)

Ultime due giornate pre la festa deidicata al Prosciutto di Sauris IGP: degustazioni, visite ai prosciuttifici e al birrificio, mercatini, musica dal vivo e atmosfera di montagna. Una festa di sapori autentici e convivialità ad alta quota.



Sagra di Coccau di Tarvisio (UD)

Una festa di montagna dal sapore autentico, in uno dei luoghi più suggestivi della Valcanale. Il programma prevede musica folk, piatti tipici della zona e un’accoglienza calorosa in un contesto alpino che invita alla scoperta del territorio.



Sagra dal Borgat di Tolmezzo (UD)

Anche qui si fondono tradizione e natura, con piatti tipici, musica folk e una particolare pedalata ecologica tra i borghi della cittadina carnica. Una sagra che valorizza il territorio sotto ogni aspetto.

In provincia di Pordenone.

Brugnera in Festa (PN)

Un programma vario e coinvolgente che spazia dai tornei sportivi alle tribute band, passando per un raduno di auto americane. La cucina propone piatti tipici e una vasta scelta di pietanze per ogni gusto.



Sagra del Polletto di Praturlone di Fiume Veneto (PN)

Semplice, gustosa e molto apprezzata: la Sagra del Polletto è rinomata per il suo galletto alla brace, 100% italiano, cotto con attenzione e speziato al punto giusto. Ogni serata è un’occasione per gustare ottimi piatti in un contesto accogliente e ben organizzato.



Fratta in Sagra a Maniago (PN)

Sagra giovane e dinamica, con tornei di calcio e tennis, serate con dj set, concerti e stand gastronomici dove si possono gustare anche i tradizionali cjarsons. Una festa che guarda al futuro senza dimenticare le radici.



Sagra di Mussons 2025 di Morsano al Tagliamento (PN)

Famosa per le sue proposte culinarie a base di carne d’asino, la sagra di Mussons è un appuntamento dal carattere forte e autentico. A completare il programma, oltre ai piatti tipici, ci sono le esibizioni di numerose orchestre e il concerto degli Absolute5, per una serata che promette di essere molto partecipata.



Festa di San Giacomo a Sedrano di San Quirino (PN)

Conosciuta anche come Sagra della costata e della tagliata, è il paradiso per gli amanti della carne alla griglia. A rendere l’evento ancora più attrattivo, musica, intrattenimento e un’atmosfera di festa che coinvolge tutta la frazione.



Sagra delle Patate di Ovoledo di Zoppola (PN)

Un grande classico dell’estate pordenonese. Protagonista indiscussa la patata, cucinata in tutte le versioni: gnocchi fatti a mano, frico, insalata di patate e patatine fritte. Ogni sera si esibiscono orchestre diverse, tra cui nomi molto noti del panorama liscio come Rossella Ferrari, Luca Bergamini, Renzo Biondi e Lara Agostini.